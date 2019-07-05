Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Самолет-разведчик P-8A Poseidon был замечен над Черным морем. После приближения российского Су-27 он изменил направление полета от границы России, сообщило Минобороны

Су-27 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что американский самолет летел над Черным морем, для перехвата цели в воздух подняли Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. По данным ведомства, российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как P-8A. После этого американский разведчик изменил направление полета от российской границы.

Су-27 соблюдал международные правила использования воздушного пространства, утверждают в Минобороны. После этого истребитель вернулся в аэропорт базирования.

Ранее мониторинговый ресурс Plane Radar сообщал, что вдоль побережья Крыма летали разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и самолет разведчик P-8A Poseidon, вылетевший с базы Сигонелла.