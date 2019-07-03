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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Российский флот начал слежение за зашедшими в Черное море кораблями НАТО

Военные Черноморского флота начали отслеживать действия английского эсминца HMS Duncan и фрегата ВМС Канады HMCS Toronto, которые 2 июля вошли в Черное море. Об этом «РИА Новости» сообщили в Национальном центре управления обороной.

В центре уточнили, что наблюдение ведется с малого противолодочного корабля «Касимов» и сторожевого «Пытливого». Кроме того, в этом районе дежурят самолеты морской авиации береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», организовано радиоэлектронное сопровождение.

Политика
Появились кадры заходящих в Черное море кораблей НАТО

Как отмечается в заявлении, HMS Duncan и HMCS Toronto — боевые корабли НАТО, которые следуют на Украину, чтобы принять там участие в учениях Sea Breeze 2019. До них 29 июня в Черном море вошел боевой эсминец ВМС США USS Carney (DDG 64). Он также участвует в военных маневрах НАТО.

Политика
ВМФ России начал отслеживание американского эсминца в Черном море

Учения Sea Breeze проводятся Украиной и США с 1997 года. В последние годы в них участвуют и другие страны. В 2019 году среди них Великобритания, Канада, Турция, Италия, Латвия и Эстония.

Теги: учения НАТО, Черноморский Флот, эсминец, фрегат, Великобритания, Канада
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