Российский флот начал слежение за зашедшими в Черное море кораблями НАТО

Военные Черноморского флота начали отслеживать действия английского эсминца HMS Duncan и фрегата ВМС Канады HMCS Toronto, которые 2 июля вошли в Черное море. Об этом «РИА Новости» сообщили в Национальном центре управления обороной.

В центре уточнили, что наблюдение ведется с малого противолодочного корабля «Касимов» и сторожевого «Пытливого». Кроме того, в этом районе дежурят самолеты морской авиации береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», организовано радиоэлектронное сопровождение.

Как отмечается в заявлении, HMS Duncan и HMCS Toronto — боевые корабли НАТО, которые следуют на Украину, чтобы принять там участие в учениях Sea Breeze 2019. До них 29 июня в Черном море вошел боевой эсминец ВМС США USS Carney (DDG 64). Он также участвует в военных маневрах НАТО.