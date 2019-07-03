Появились кадры заходящих в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились кадры прохода кораблей НАТО через пролив Босфор, которые направляются в акваторию Черного моря. Видеозапись опубликована на YouTube.

На записи видно, что через Босфор проходят эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании, а также фрегат HMCS Toronto Королевского военно-морского флота Канады.

Ранее эти корабли пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор. HMS Duncan и HMCS Toronto направляются в Одессу для участия в учениях Sea Breeze — 2019.

Учения Sea Brezze первоначально проводились в рамках программы «Партнерство ради мира». С 2000-х они начали проводиться на территории Украины. В годы президентства Виктора Януковича в них принимали участие в основном военные из США и Грузии, а с 2014 года на Украину стали отправляться подразделения стран Западной Европы.