Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

Пользователи пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, сбои начались 4 июля в 20:21 по Североамериканскому восточному времени (03:21 мск 5 июля). При этом 52% пользователей пожаловались на проблемы со входом в систему, а еще 47% — на трудности при поиске.

Больше всего жалоб поступило из США, Японии, Австралии и Бразилии. Сбои в работе также происходили у пользователей из Западной Европы, Мексики, Перу, а также России.

3 июля глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Проблемы возникали у пользователей из США, Европы, Бразилии, Перу, Сингапура и других стран. Они не могли загружать и отправлять фото, видео и другие файлы.