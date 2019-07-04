Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве

Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве

Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.

«Ну, что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!» — говорится в Twitter Роскомнадзора. К сообщению ведомство прикрепило кадр из фильма «Чапаев».

Сами сообщения о причастности РКН к сбоям пресс-служба ведомства назвала «фейками».

Глобальный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 3 июля. О проблемах также сообщали пользователи мессенджера WhatsApp.