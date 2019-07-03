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В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. О проблемах также сообщают пользователи мессенджера WhatsApp.

По данным на 18:00 мск, 82% пользователей Facebook пожаловались на проблемы с отображением картинок, 10% жалоб коснулись работы новостной ленты, а еще 6% пользователей отметили сбои при входе в систему. На пике Downdetector зафиксировал более 6,7 тыс. поступивших обращений.

При этом больше всего проблем с работой соцсети зафиксировали в США, Западной Европе, Сингапуре, Перу и Бразилии.

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На работу Instagram на пике пожаловались 11,4 тыс. пользователей. Больше всего проблем возникло с новостной лентой (89%). Сбой также произошел на сайте (6%) и с входом в систему (3%). Жалобы поступали из США, западноевропейских стран, Бразилии, Гонконга и Сингапура. Много обращений приходило из Москвы и Киева.

РБК направил запросы представителям компании Facebook, также владеющей сервисом Instagram.

18 июня сбой произошел в работе Facebook и мессенджера WhatsApp. В этот же день пользователи пожаловались на проблемы с сервисами Google.

Теги: Facebook, Instagram, сбой в работе
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