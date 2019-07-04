Facebook и Instagram решили проблемы с глобальным сбоем в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые накануне привели к глобальному сбою в работе сервисов. Об этом говорится в микроблогах соцсетей в Twitter.

«Ранее некоторые люди и компании столкнулись с проблемами при загрузке или отправке изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Эта проблема решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех», — говорится в сообщении Facebook.

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