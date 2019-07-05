В Италии Путина угощали рыбой и земляникой с ванильным мороженым

Во время обеда в Риме после официальных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте подавали рыбные блюда. Об этом сообщает агентства ANSA.

Обед проходил на вилле Мадама. Закусками стали рыба и морепродукты с нарезанными яблоками и персиками. В качестве первого блюда гостям подавали кальмары, креветки и морского окуня с овощами. Десертом стала земляника с ванильным мороженым, а в конце обеда принесли кофе.

Во время визита в Италию Путин приехал в Ватикан и встретился с папой римским Франциском, с которым обсудил ситуацию в Сирии и на Украине. Затем он провел встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой и главой правительства страны Джузеппе Конте. В аэропорту Рима он ненадолго встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.