Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни

В качестве основного блюда подавали ризотто с листьями периллы. Из алкоголя гостям предложили вино и шампанское

Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС

В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи. Так, в качестве закуски гостям предложили террин из морского окуня, овощное пюре, съедобные цветы.

Основным блюдом стал куриный балантин (разновидность рулета), ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, цветки настурции, листья периллы.

На десерт гостям предложили фруктовое мороженое и банановые пирожные.

Из напитков участники саммита могли угоститься японским шампанским, мускатом, апельсиновым соком и японской минеральной водой.

Авторы указывают, что это основное меню. По желанию можно было попросить вегетарианские, халяльные и дополнительные рыбные блюда.

Кроме того, желающие могут подкрепиться не только в обед. В буфете, расположенном в холле центра, гостям предлагаются такояки, окономияки, куси-кацу, собамеси, удон, а также традиционный японский алкогольный напиток — саке, сливовое вино, пиво, виски и настоянный на сладком картофеле напиток сетю.