Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни

В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи. Так, в качестве закуски гостям предложили террин из морского окуня, овощное пюре, съедобные цветы.
Основным блюдом стал куриный балантин (разновидность рулета), ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, цветки настурции, листья периллы.
На десерт гостям предложили фруктовое мороженое и банановые пирожные.
Из напитков участники саммита могли угоститься японским шампанским, мускатом, апельсиновым соком и японской минеральной водой.
Авторы указывают, что это основное меню. По желанию можно было попросить вегетарианские, халяльные и дополнительные рыбные блюда.
Кроме того, желающие могут подкрепиться не только в обед. В буфете, расположенном в холле центра, гостям предлагаются такояки, окономияки, куси-кацу, собамеси, удон, а также традиционный японский алкогольный напиток — саке, сливовое вино, пиво, виски и настоянный на сладком картофеле напиток сетю.