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Goldman Sachs $250 (+25,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
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Политика ,  
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Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном конкретику по саммиту с участием России, Франции, Германии и Турции и встречу в нормандском формате. Об этом Песков сообщил «РИА Новости».

«В конкретном плане пока нет», — ответил он на вопрос, договорились ли стороны о встрече в нормандском формате и четырехстороннем саммите по Сирии.

В Кремле сообщали, что Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Меркель и Макроном ситуацию на Украине. В частности, смену власти в этой стране, закон об украинском языке, статус самопровозглашенных республик Донбасса и «провальную политику» администрации Петра Порошенко. Они также поговорили о ситуации в Сирии и сотрудничество с Ираном.

Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Ранее в пресс-службе Елисейского дворца также рассказали, что Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского не приглашали на мероприятия, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии. На мероприятиях будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. 

В 2014 году во время празднования 70-летней годовщины высадки союзников состоялась встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. Тогда возник «Нормандский формат».

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель
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Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Политика
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