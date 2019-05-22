Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном конкретику по саммиту с участием России, Франции, Германии и Турции и встречу в нормандском формате. Об этом Песков сообщил «РИА Новости».

«В конкретном плане пока нет», — ответил он на вопрос, договорились ли стороны о встрече в нормандском формате и четырехстороннем саммите по Сирии.

В Кремле сообщали, что Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Меркель и Макроном ситуацию на Украине. В частности, смену власти в этой стране, закон об украинском языке, статус самопровозглашенных республик Донбасса и «провальную политику» администрации Петра Порошенко. Они также поговорили о ситуации в Сирии и сотрудничество с Ираном.

Ранее в пресс-службе Елисейского дворца также рассказали, что Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского не приглашали на мероприятия, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии. На мероприятиях будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон.