МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

МИД России направил Токио ноту протеста за обозначение четырех островов Курильской гряды территорией Японии в материалах, подготовленных к саммиту G20 в Осаке. Об этом на брифинге объявила официальный представитель министерства Мария Захарова, трансляция мероприятия велась в аккаунте ведомства в Facebook.

По словам Захаровой, дипломатическое обращение было направлено 2 июля. «В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране», — заявила представитель МИДа (цитата по ТАСС).

Она заявила, что эти действия Токио отрицательно влияют на отношения двух стран и противоречат намерениям японского премьера Синдзо Абэ «воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны».

На видеозаписи, которую организаторы саммита G20 опубликовали на сайте организации, была продемонстрирована карта Японии с включенными в состав страны четырьмя Курильскими островами. Сама запись впервые была обнародована на YouTube-канале Абэ в феврале.