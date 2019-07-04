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Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
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МИД направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил на G20

МИД России направил Токио ноту протеста за обозначение четырех островов Курильской гряды территорией Японии в материалах, подготовленных к саммиту G20 в Осаке. Об этом на брифинге объявила официальный представитель министерства Мария Захарова, трансляция мероприятия велась в аккаунте ведомства в Facebook.

По словам Захаровой, дипломатическое обращение было направлено 2 июля. «В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране», — заявила представитель МИДа (цитата по ТАСС).

Она заявила, что эти действия Токио отрицательно влияют на отношения двух стран и противоречат намерениям японского премьера Синдзо Абэ «воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны».

Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

На видеозаписи, которую организаторы саммита G20 опубликовали на сайте организации, была продемонстрирована карта Японии с включенными в состав страны четырьмя Курильскими островами. Сама запись впервые была обнародована на YouTube-канале Абэ в феврале.

Территориальный спор по поводу Курильских островов уже 70 лет препятствует тому, чтобы Россия и Япония заключили мирный договор по итогам Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, считая их своими «исконными территориями». Москва в свою очередь настаивает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Политика
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

По итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 Абэ заявил о готовности Токио продолжать с Москвой консультации по вопросу заключения мирного договора.

Теги: Мария Захарова, Япония, нота протеста, Курильские острова
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