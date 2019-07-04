Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома»

Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова. Об этом сообщается в документе, поступившем в распоряжение РБК.

Назначение Куприянова вступит в силу с 9 июля. Должность официального представителя предправления в «Газпроме» он занимал с 2003 года. О том, кто будет новым представителем Миллера, пока не сообщается.

Беспалов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Он руководил пресс-службой «Газпрома» 16 лет. В 2002 году Беспалов стал членом Совета Федерации от правительства Пензенской области, до этого работал заместителем полномочного представителя президента России в Санкт-Петербурге, а с 1996 по 2000 годы был главным советником преседателя Заксобрания в Петербурге.