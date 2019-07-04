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Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
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Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома»

Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова. Об этом сообщается в документе, поступившем в распоряжение РБК.

Назначение Куприянова вступит в силу с 9 июля. Должность официального представителя предправления в «Газпроме» он занимал с 2003 года. О том, кто будет новым представителем Миллера, пока не сообщается.

Беспалов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Он руководил пресс-службой «Газпрома» 16 лет. В 2002 году Беспалов стал членом Совета Федерации от правительства Пензенской области, до этого работал заместителем полномочного представителя президента России в Санкт-Петербурге, а с 1996 по 2000 годы был главным советником преседателя Заксобрания в Петербурге.

Теги: ПАО Газпром, Алексей Миллер, пресс-служба
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