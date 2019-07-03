«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

«Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку природного газа у госконцерна «Туркменгаз» сроком до 30 июня 2024 года. Об этом говорится в релизе компании, поступившем в распоряжение РБК.

В соответствии с соглашением, общий объем поставок газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд куб. м в год.

«Газпром» возобновил закупки туркменского газа в апреле 2019 года. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м.

Контракт на поставку туркменского газа «Газпром» и «Туркменгаз» заключили в 2003 году на 25 лет. В 2016 году «Газпром» отказался от туркменского газа.