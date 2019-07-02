«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

«Газпром» планирует построить еще семь автозаправок со сжиженным природным газом (СПГ), заявил на встрече с Владимиром Путиным председатель совета директоров компании Виктор Зубков. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам Зубкова, три станции c СПГ уже введены в Калининграде, Петергофе и Екатеринбурге. Еще семь станций для заправки крупнотоннажных автомобилей, которые перевозят грузы на большие расстояния, планируется построить в Конаково, Балтийске, поселке Обской, Ноябрьске, Сургуте и Тобольске.

Он отметил, что газомоторное топливо на СПГ стоит около 16–18 руб. за единицу заправки, что почти в три раза дешевле бензина или дизельного топлива. По прогнозам Зубкова, в 2020 году сеть таких заправок увеличится до 405 станций.

В конце ноября 2018 года Минэнерго подготовило программу развития рынка газомоторного топлива до 2024 года. Она, в частности, предполагает выделение из бюджета 174,7 млрд руб. на субсидии нефтегазовым компаниям, которые будут строить новые газовые заправки.