СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,48 +0,16 EUR Бирж. 71,57 +0,18 Brent 63,52 +0,84% USD Нал. 63,81 63,00 EUR Нал. 71,97 71,14 USD ЦБ 63,40 -0,09 EUR ЦБ 71,54 -0,06 EUR/USD 1,1272 -0,0005 BTC/USD Бирж. 11 821,00 -163,00 IMOEX 2 834,79 +0,38% RTSI 1 406,70 +0,37% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Северсталь ₽1 206,41 (+13,43%) прогноз Атон к 04.07.20
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Газпром ₽280 (+10,24%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Ростелеком ₽80 (+26,58%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,43%) прогноз Атон к 04.07.20
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Газпром ₽280 (+10,24%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Ростелеком ₽80 (+26,58%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 63,4 (-0,09) Quote, 15:56
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 71,54 (-0,06) Quote, 15:56
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза Общество, 16:26 Украинский полузащитник объяснил угрозы «Краснодару-2» взломом Instagram Спорт, 16:23 Что люди на самом деле думают об автоматизации в работе и в быту Экономика инноваций, 16:23  Как соцсети едва не погубили австралийца в Северной Корее Стиль, 16:10 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, крастота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 16:05 Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара» Спорт, 15:59 СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве Общество, 15:55 Египет потребовал отменить аукцион с бюстом Тутанхамона в Лондоне Общество, 15:52 Что нужно знать российским автодилерам о поведении потребителей — Google Pro, 15:50 СК завел дело после избиения в Москве ликвидатора аварии в Чернобыле Общество, 15:41 Прокуратура Тюмени внесла представление губернатору после жалобы Путину Общество, 15:38 Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100 Общество, 15:36 Голикова ответила Минздраву на просьбу купить им Falcon вместо SSJ100 Политика, 15:36 Что означало название первого советского дизеля «Коджу» РБК и Peugeot, 15:36
Общество ,  
0 
СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения дерева на трехлетнего мальчика в Басманном районе Москвы, в результате которого ребенок погиб. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.

Инцидент произошел 4 июня в Гольяновском проезде на детской площадке. Как сообщал РЕН ТВ, дерево упало из-за сильного порыва ветра, в это время рядом с мальчиком была его мать. От полученных травм ребенок скончался на месте, отмечал Следственный комитет.

Общество
СК завел дело после гибели ребенка при падении дерева на востоке Москвы

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). Расследование гибели ребенка взяла под контроль московская прокуратура, сообщила «РИА Новости» представитель ведомства Людмила Нефедова.

Столичный мэр Сергей Собянин выразил семье погибшего мальчика соболезнования и призвал москвичей «обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб».

Утром МЧС предупредило о сильном ветре в Москве, в городе действует желтый уровень погодной опасности.

Теги: Москва, дерево, ребенок
Материалы по теме
При падении дерева на востоке Москвы погиб ребенок
Общество
На Кутузовском проспекте перекрыли две полосы из-за упавшего дерева
Общество
Синоптики предупредили москвичей о скором достижении «холодного дна»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter