СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения дерева на трехлетнего мальчика в Басманном районе Москвы, в результате которого ребенок погиб. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.

Инцидент произошел 4 июня в Гольяновском проезде на детской площадке. Как сообщал РЕН ТВ, дерево упало из-за сильного порыва ветра, в это время рядом с мальчиком была его мать. От полученных травм ребенок скончался на месте, отмечал Следственный комитет.