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Ростелеком ₽80 (+26,28%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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СК завел дело после гибели ребенка при падении дерева на востоке Москвы

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности после гибели трехлетнего мальчика, на которого в Басманном районе Москвы упало дерево. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

Инцидент случился в Гольяновском проезде на востоке столицы, когда ребенок играл на детской площадке. От полученных травм, отмечает СК, мальчик умер на месте.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, дерево упало на детскую площадку из-за сильного порыва ветра, в это время мать мальчика находилась рядом.

Дело завели по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев.

В Москве действует желтый уровень опасности из-за угрозы сильного ветра. Утром МЧС предупредило об отдельных порывах ветра в 12–17 м/с. Из-за сильного ветра на проезжую часть Кутузовского проспекта упало дерево, перекрыв две полосы из шести.
 

Теги: Следственный комитет, происшествие, Дети
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