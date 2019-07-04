Бывший глава «Автодора» ответил на возбуждение уголовного дела

Бывший руководитель госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах сообщил, что узнал о возбуждении уголовного дела против себя от журналистов и подробности ему неизвестны. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас», — сказал Кельбах в ответ на соответствующий вопрос. В настоящий момент он, по его словам, находится на работе.

«Автодор» Кельбах возглавлял до февраля этого года. 4 июля об уголовном деле «в отношении председателя правления» этой госкомпании объявил генпрокурор Юрий Чайка. О том, что речь идет именно о Кельбахе, РБК сообщил источник, близкий к «Автодору». Позже эти данные подтвердили в самой компании. Уголовное производство, уточнял Чайка, касается нарушений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

Именно при Кельбахе началась реализация этого проекта. «Автодор» выступил его заказчиком. Общая стоимость строительства дороги оценивалась в 300 млрд руб., ее протяженность должна превысить 500 км. Сдать ЦКАД планировалось в 2014–2018 годах. Однако эти сроки были сорваны, впоследствии они неоднократно передвигались, а стоимость проекта росла.