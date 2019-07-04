Бывший глава «Автодора» ответил на возбуждение уголовного дела

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,44 +0,12 EUR Бирж. 71,58 +0,19 Brent 63,76 +1,22% USD Нал. 63,82 63,00 EUR Нал. 72,03 71,14 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1283 +0,0005 BTC/USD Бирж. 11 746,25 -237,75 IMOEX 2 829,28 +0,19% RTSI 1 405,10 +0,26% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Газпром ₽280 (+10,51%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Ростелеком ₽80 (+26,28%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Газпром ₽280 (+10,51%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Ростелеком ₽80 (+26,28%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 03 июл, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 03 июл, 13:16
ЦБ рассмотрит возможность снижения процентной ставки на 0,5% в июле Экономика, 14:53 Убивший старейшую сотрудницу Мариинки мужчина покончил с собой Общество, 14:51 «Манчестер Сити» оформил самый дорогой трансфер в своей истории Спорт, 14:51 Токен Erlond подорожал на 1000% после IEO на Binance Крипто, 14:46 Акции «Газпрома» достигли пика за 11 лет. Главное Quote, 14:45 Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ Финансы, 14:43 Синоптики предупредили москвичей о скором достижении «холодного дна» Общество, 14:43 Бывший глава «Автодора» ответил на возбуждение уголовного дела Общество, 14:38 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило элексир бессмертия РБК и Philips, 14:38 В России выявили набравших кредитов в МФО на 100 млн руб. мошенников Финансы, 14:36 Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 21 Общество, 14:30 СК завел дело после гибели ребенка при падении дерева на востоке Москвы Общество, 14:27 Такая русская Шанель: новая коллекция Le Paris russe de Chanel Стиль, 14:24 Не играйте в догонялки: правила запуска стартапов Pro, 14:19
Общество ,  
0 
Бывший глава «Автодора» ответил на возбуждение уголовного дела

Бывший руководитель госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах сообщил, что узнал о возбуждении уголовного дела против себя от журналистов и подробности ему неизвестны. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас», — сказал Кельбах в ответ на соответствующий вопрос. В настоящий момент он, по его словам, находится на работе.

«Автодор» Кельбах возглавлял до февраля этого года. 4 июля об уголовном деле «в отношении председателя правления» этой госкомпании объявил генпрокурор Юрий Чайка. О том, что речь идет именно о Кельбахе, РБК сообщил источник, близкий к «Автодору». Позже эти данные подтвердили в самой компании. Уголовное производство, уточнял Чайка, касается нарушений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

Общество
Чайка объявил об уголовном деле против бывшего главы «Автодора»

Именно при Кельбахе началась реализация этого проекта. «Автодор» выступил его заказчиком. Общая стоимость строительства дороги оценивалась в 300 млрд руб., ее протяженность должна превысить 500 км. Сдать ЦКАД планировалось в 2014–2018 годах. Однако эти сроки были сорваны, впоследствии они неоднократно передвигались, а стоимость проекта росла.

В 2018 году на ситуацию со строительством ЦКАД обратил внимание президент Владимир Путин. Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету он тогда поручил проверить причины удорожания проекта и выполнение контрактов. В результате этой проверки Счетная палата заявила о низком качестве проектирования и неэффективной работе в проекте «Автодора». Глава российского правительства Дмитрий Медведев сменил после этого председателя правления компании.

Теги: «Автодор», Сергей Кельбах, Уголовное дело
Материалы по теме
Чайка объявил об уголовном деле против бывшего главы «Автодора»
Общество
Новый глава «Автодора» пообещал больше не переносить сроки ввода ЦКАД
Бизнес
Экс-зампред «Газпрома» предложил «Автодору» долю в проекте на ₽600 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter