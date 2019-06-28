На Филевской линии метро Москвы упавшее дерево прервало движение поездов

Между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» голубой ветки московского метро упало дерево, движение поездов временно прекратилось. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена в Twitter.

«На Филевской линии временно нет движения поездов между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская». Пользуйтесь Арбатско-Покровской линией», — сообщили в пресс-службе.

Фотографию возникшего на путях препятствия пресс-служба также опубликовала в Twitter.

В метрополитене отметили, что рабочие уже занимаются расчисткой путей и через 20 минут движение планируется восстановить.