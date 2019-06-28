Минфин США ввел санкции против сына президента Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро-младшего. Об этом сообщается на сайте министерства.

В министерстве добавили, что Николас Эрнесто Мадуро Герра является членом Национального учредительного собрания Венесуэлы. По мнению американской стороны, этот институт был создан недемократическим путем с целью «подавления воли» народа Венесуэлы. В 2014 году Мадуро-младшего назначили руководителем Корпуса инспекторов президента.

«Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких к его авторитарному режиму, чтобы сохранить мертвую хватку в экономике и подавить народ Венесуэлы», — заявил министр финансов США Стив Мнучин.

В Минфине заявили, что Николас Мадуро-младший также получал незаконную прибыль от венесуэльских рудников и принимал участие в развитии цензуры в стране.