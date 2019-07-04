СМИ узнали о расследовании особо крупного мошенничества в Минобрнауки

В отношении сотрудников Минобрнауки возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Главном следственном управлении СК по Москве подтвердили изданию факт возбуждения уголовного дела.

По данным источника, Минобрнауки в период с 2012 по 2015 годы заключило контракты на создание специализированной информационной системы, которая должна была регулярно оценивать результаты научно-исследовательской деятельности в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса на 2007–2013 годы». Однако эта система до сих пор не заработала и на баланс ведомства не поступила.

«Известно, что суть мошеннических действий подозреваемых заключается в неисполнении госконтракта на сумму 364,7 млн руб.», — отмечается в материале.

Собеседник газеты рассказал, что по этому делу проходят Сергей Салихов, который занимал должность главы департамента науки и технологий, и Ольга Лесина, в то время занимавшая пост заместителя директора департамента управления программами и конкурсных процедур.