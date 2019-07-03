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Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Мэрия Москвы не согласовала акцию в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из организаторов мероприятия Дарья Серенко.

«Мэрия не согласовала Марш на 6 июля ни по одному из предложенных нами маршрутов, поэтому мы будем согласовывать его на 27 июля», — написала она.

Она добавила, что активисткам также поступают угрозы, поэтому организаторы пытаются добиться согласования марша, чтобы полиция обеспечивала безопасность его участников.

Общество
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Одна из организаторов мероприятия Татьяна Сухарева подтвердила «Новой газете», что мэрия не согласовала акцию в поддержку сестер Хачатурян и против гендерного насилия.

РБК направил официальный запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

27 июня 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве нашли тело Михаила Хачатуряна. В связи с этим правоохранительные органы задержали 17-летнюю Марию, 18-летнюю Кристину и 19-летнюю Ангелину Хачатурян. В августе их арестовали, но впоследствии арест заменили запретом определенных действий.

Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В начале июля 2019 года адвокат сообщил, что дело Марии вывели в отдельное производство, так как ее признали невменяемой.

Теги: Убийство, митинг, сестра
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