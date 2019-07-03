Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Мэрия Москвы не согласовала акцию в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из организаторов мероприятия Дарья Серенко.

«Мэрия не согласовала Марш на 6 июля ни по одному из предложенных нами маршрутов, поэтому мы будем согласовывать его на 27 июля», — написала она.

Она добавила, что активисткам также поступают угрозы, поэтому организаторы пытаются добиться согласования марша, чтобы полиция обеспечивала безопасность его участников.

Одна из организаторов мероприятия Татьяна Сухарева подтвердила «Новой газете», что мэрия не согласовала акцию в поддержку сестер Хачатурян и против гендерного насилия.