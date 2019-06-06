Ватикан назвал дату встречи Путина и папы римского

Папа римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Ватикана.

Как отметил источник America Magazine, среди возможных тем обсуждения на встрече будут Ближний Восток, в частности, Сирия, а также Венесуэла. Кроме того, ожидается, что стороны поговорят о ситуации на Украине.

В апреле помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Путин приедет в Италию в середине лета. Конкретную дату визита он не назвал, также он не упомянул о планах посетить Ватикан.

Путин уже дважды встречался с папой Франциском: в ноябре 2013 года и июне 2015 года.