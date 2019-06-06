РПЦ назвала светской будущую встречу Путина и папы римского

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с папой римским Франциском носит светский характер и не является зоной ответственности Русской православной церкви. Россия ведет переговоры с Ватиканом как с государством, а не центром Римско-католической церкви. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает «РИА Новости».

«Межгосударственные связи относятся к сфере ответственности российского МИДа», — добавил он.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск примет российского президента в Ватикане 4 июля. Как предполагается, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, на Украине и кризис в Венесуэле. Путин уже дважды встречался с папой Франциском: в ноябре 2013 года и июне 2015-го.



