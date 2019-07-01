Кремль подтвердил встречу Путина и папы римского в Ватикане

Президент России Владимир Путин 4 июля направится с государственным визитом в Италию, где в том числе встретится в Ватикане c папой римским Франциском. Об этом говорится на сайте Кремля.

В сообщении не уточняется, какие темы папа римский планирует обсудить с Путиным.

Ватикан анонсировал встречу в начале июня, но также не раскрыл подробностей. По данным источника America Magazine, среди возможных тем — Сирия, Венесуэла и ситуация на Украине. В РПЦ отмечали, что переговоры «не являются зоной ответственности Русской православной церкви»: Россия проведет встречу с Ватиканом как с государством.

Путин дважды встречался с папой Франциском — в ноябре 2013 года и июне 2015-го.