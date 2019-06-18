В работе Facebook и WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки WhatsApp поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Великобритании, Италии) и Латинской Америки (Бразилии. Колумбии, Перу). Проблемы в работе мессенджера затронули также жителей России.

79% пользователей WhatsApp жаловались на проблемы с доставкой и получением сообщений, 18% — на проблемы с соединением. Еще 2% указали на неполадки в работе функции, которая информирует о том, когда другие юзеры находились в сети в последний раз.

Также сбой произошел в работе соцсети Facebook. Пользователи пожаловались на проблемы со входом (39% жалоб), лентой новостей (37%), полный блэкаут (22%). В основном сбой затронул жителей США, Бразилии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Венгрии.

Ранее также произошел сбой в работе сервисов Google. Больше всего проблем были связаны с поисковиком (88% жалоб) и авторизацией (11%).