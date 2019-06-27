Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе «Википедии»

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе «Википедии»

В работе интернет-энциклопедии «Википедия» в ночь на 27 июня произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

Сообщения пользователей начали поступать около 03:38 мск. Чаще всего жалобы касаются работы сайта (88%) и проблем при попытке входа (11%).

Согласно карте сервиса, больше всего жалоб поступает из США, Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Чехии, Австрии, Хорватии, Польши, Украины и Белоруссии. В России о проблемах сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске, Иркутске и Хабаровске.

До этого сбои в работе «Википедии» были зафиксированы 15 мая.