Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Google

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Google

В работе Google произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы пользователей начали поступать около 17:00 мск. Чаще всего о проблемах в работе сообщают в США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Италии, Японии. В России на сбои в работе Google жалуются пользователи из Москвы. Больше всего проблем с поисковиком (88% жалоб) и авторизацией (11%).

Накануне в работе почтового сервиса Google — Gmail — произошел сбой. Жалобы поступали из США, Бельгии, Нидерландов и Великобритании. Неполадки уже признали в компании. Предыдущий массовый сбой в работе почтовой службы Google и самого поисковика произошел в апреле.

