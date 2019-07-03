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МЧС заявило о подготовке списания кредитов пострадавшим от паводка

Кредиты пострадавших от наводнения в Иркутской области могут быть реструктуризированы и списаны. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

По его словам, Сбербанк выделил правительству Иркутской области 20 млн руб. для оказания дополнительной материальной помощи населению. «Прорабатывается вопрос реструктуризации и списания кредитных обязательств пострадавшим и погибшим гражданам», — уточнил Зиничев. 

Наводнение в 96 населенных пунктах Иркутской области началось на прошлой неделе. Причиной паводка стали обильные дожди и повышение уровня воды в реках. В зоне затопления оказалось около 3,3 тыс. домов.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

По данным МЧС, в результате наводнения погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. 730 человек, включая 262 ребенка, размещены в пунктах временного пребывания. 

Теги: Иркутская область, паводок
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