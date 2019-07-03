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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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Брянские власти помогут семье погибшего при пожаре на подводном аппарате

Власти Брянской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье уроженца брянского города Почепа, который погиб во время пожара на глубоководном секретном аппарате Минобороны в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Губернатор Брянской области Александр Богомаз и правительство региона выражают соболезнования родным погибшего члена экипажа глубоководного судна. Власти региона окажут всю необходимую помощь его семье», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, погибший подводник вместе с супругой и ребенком жил в Санкт-Петербурге.

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В понедельник, 1 июля, на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. Его жертвами стали 14 человек: семеро — капитаны 1-го ранга, трое — капитаны 2-го ранга, еще двое — Герои России. Известно о происшествии стало только на следующий день. На каком именно аппарате произошла авария, власти не уточняли, ссылаясь на секретность. Однако по данным источника РБК, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известной как «Лошарик».

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По данным брянского телеканала «Городской», на борту находился 37-летний капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев, уроженец Брянской области. Местный региональный портал Bryansk Today указывал, что среди погибших — выходец из Брянской области Дмитрий С.

Теги: Брянская область, Минобороны, атомная подводная лодка, Пожар
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