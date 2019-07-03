Трамп ответил на превышение Ираном лимита по обогащенному урану

Президент США Дональд Трамп отреагировал словом «нехорошо» на нарушение Ираном условий ядерной сделки в своем в Twitter. Накануне Исламская Республика превысила разрешенный лимит (300 кг) по запасам обогащенного урана.

«Иран нарушил ядерное соглашение на $150 млн (плюс $1,8 млн наличными) с США и теми, кто ничего не заплатил, задолго до того, как я стал президентом. А теперь они нарушили свой лимит по запасам. Нехорошо!» — написал Трамп.

Иран с июля собирается превысить и допускаемый процент обогащения (сейчас он составляет 3,67%). В Организации по атомной энергии Ирана планируют обогащать уран до уровня 5% для электростанции в Бушере и 20% для исследовательских работ в Тегеране.

Ядерную сделку с Ираном США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия заключили в 2015 году. По условиям соглашения Иран обязался уменьшить запас обогащенного урана до 300 кг, а также в течение 15 лет не обогащать его выше 3,67%. В обмен на это участники сделки обещали снять санкции со страны.