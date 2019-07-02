Трамп назвал «игрой с огнем» превышение Ираном лимита «ядерной сделки»

В Белом доме считают, что разрешать Ирану обогащать уран в рамках «ядерной сделки» было ошибкой. 1 июля стало известно, что в распоряжении Тегерана есть более 300 кг низкогобогащенного урана

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «играет с огнем», превышая объем запасов низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году, передает Reuters.

«Они знают, что делают. Они знают, что с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем», -сказал Трамп журналистам.

В Белом доме пообещали оказывать на Тегеран «максимальное давление» до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий. «В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Она считает, что иранскому режиму нужно покончить с ядерными амбициями и перестать вести себя враждебно.

Ранее Fars News со ссылкой на источник сообщило, что запасы обогащенного урана Ирана превысили 300 кг, разрешенные ядерной сделкой. По данным издания, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение лимита еще 26 июня, а повторные замеры 1 июля подтвердили результат. Позже МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил лимит.