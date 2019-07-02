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Трамп назвал «игрой с огнем» превышение Ираном лимита «ядерной сделки»
В Белом доме считают, что разрешать Ирану обогащать уран в рамках «ядерной сделки» было ошибкой. 1 июля стало известно, что в распоряжении Тегерана есть более 300 кг низкогобогащенного урана
Фото: Carolyn Kaster / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «играет с огнем», превышая объем запасов низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году, передает Reuters.

«Они знают, что делают. Они знают, что с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем», -сказал Трамп журналистам.

В Белом доме пообещали оказывать на Тегеран «максимальное давление» до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий. «В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Она считает, что иранскому режиму нужно покончить с ядерными амбициями и перестать вести себя враждебно.

Ранее Fars News со ссылкой на источник сообщило, что запасы обогащенного урана Ирана превысили 300 кг, разрешенные ядерной сделкой. По данным издания, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение лимита еще 26 июня, а повторные замеры 1 июля подтвердили результат. Позже МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил лимит.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран не нарушал сделку. Он сослался на пункт соглашения, описывающий процедуру решения споров. По его словам, когда оставшиеся в сделке страны (Россия, Германия, Франция, Великобритания, Китай) обеспечат интересы Ирана, Тегеран вернутся к исполнению обязательств.

США вышли из «ядерной сделки» с Ираном в 2018 году, после этого Вашингтон ввел против Тегерана санкции. Летом 2019 года отношения между странами обострились на фоне атаки на танкеры в Оманском заливе, в которой США обвиняют Иран и уничтожении американского беспилотника иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Иран, низкообогащенный уран
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