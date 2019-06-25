В Казахстане взрывы боеприпасов затруднили тушение пожара на складе

Ликвидация пожара на складе боеприпасов в городе Арыси в Казахстане затрудняется из-за продолжающихся взрывов. Об этом сообщается на сайте МВД/

«В настоящее время ввиду разлетов и взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на складах воинской части», — говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, на место происшествия для эвакуации населения и обеспечения порядка было направлено более 1,2 тыс. человек. Как уточнили в ведомстве, на данный момент из зоны ЧС вывезли более 2,8 тыс. местных жителей, еще 39 тыс. выехали самостоятельно.

В городе пожарным удалось локализовать горение в 19 жилых домах и 14 природных возгораний.



Ранее сообщалось, что в результате ЧС погибли два человека — один гражданский и один военный. Известно, что один из них погиб, когда сдетонировавший снаряд попал в его автомобиль.



Взрывы на военных складах в Арыси продолжаются с утра 24 июня после возникновения пожара. По данному факту завели дело о «нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».