Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

Сотрудникам МЧС удалось установить местонахождение четырех человек из 17 пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства.

По последним данным МЧС, пропавшими без вести остаются 13 человек. Представитель ведомства уточнил «РИА Новости», что люди были найдены живыми. «По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.

Тела погибших, обнаруженные в результате поисково-спасательных работ, передаются на экспертизу. По последним данным, число жертв из-за наводнения в Иркутской области достигло 18.