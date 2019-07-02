Минтранс Чехии выразил сожаление авиапассажирам в связи с неудобствами

Сложившаяся ситуация в авиационном сообщении между Москвой и Прагой является результатом неспособности достичь соглашения. Об этом РБК сообщили в Минтрансе Чехии.

По данным ведомства, Россия в одностороннем порядке «ограничила право» Czech Airlines летать над Сибирью в рамках маршрута между Прагой и Сеулом. Чехия в ответ ограничила российские авиакомпании в праве летать в страну в соответствии с соглашением о воздушном транспорте 1966 года.

Кроме того, в Минтрансе Чехии сожалеют о неудобствах для пассажиров, которые были вызваны решением российской стороны. Целью Праги будет минимизация негативного воздействия на общественность, уточнили в ведомстве.

Ранее «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы в связи с решением Чехии аннулировать разрешения на полеты. Кроме того, были отозваны разрешения на рейсы лоукостера «Победа» и «Уральских авиалиний».