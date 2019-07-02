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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Минтранс Чехии выразил сожаление авиапассажирам в связи с неудобствами

Сложившаяся ситуация в авиационном сообщении между Москвой и Прагой является результатом неспособности достичь соглашения. Об этом РБК сообщили в Минтрансе Чехии.

По данным ведомства, Россия в одностороннем порядке «ограничила право» Czech Airlines летать над Сибирью в рамках маршрута между Прагой и Сеулом. Чехия в ответ ограничила российские авиакомпании в праве летать в страну в соответствии с соглашением о воздушном транспорте 1966 года.

Кроме того, в Минтрансе Чехии сожалеют о неудобствах для пассажиров, которые были вызваны решением российской стороны. Целью Праги будет минимизация негативного воздействия на общественность, уточнили в ведомстве.

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Ранее «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы в связи с решением Чехии аннулировать разрешения на полеты. Кроме того, были отозваны разрешения на рейсы лоукостера «Победа» и «Уральских авиалиний».

В Министерстве транспорта России заявили, что решение Праги противоречит соглашению между странами о воздушном пространстве. Позднее Минтранс Чехии вернул авиакомпаниям разрешения на полеты до воскресенья, 7 июля.

Теги: Чехия, авиасообщение
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