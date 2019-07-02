Суд не смог избрать меру пресечения Савченко из-за ее отсутствия

Броварской районный суд Киева отложил до 27 августа подготовительное заседание по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и экс-руководителя центра «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Причиной переноса заседания стало отсутствие Савченко, которая вместо явки в суд отправилась проводить предвыборную агитацию в Донецкую область, уточнили в ведомстве. Суд «по непонятным мотивам признал указанную причину неявки уважительной», отказавшись рассматривать ходатайство прокурора о заключении нардепа под стражу. Таким образом, жалоба обвинения от 7 мая остается не рассмотренной более трех месяцев.

Савченко и Рубана обвиняют в попытке устроить несколько терактов в центре Киева с целью покушения на власти. Они были арестованы весной 2018 года. 16 апреля их освободили из-под стражи, так как истек срок меры пресечения, которую не стали продлевать. В конце апреля Владимир Рубан уехал с Украины. Суд начал новое рассмотрение их с Савченко дела 7 мая.