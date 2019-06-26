Савченко зарегистрировалась на выборы в Раду от Донбасса

Савченко зарегистрировалась на выборы в Раду от Донбасса

Депутат Верховной рады Надежда Савченко и ее сестра Вера зарегистрировали свои кандидатуры на внеочередных выборах в парламент Украины. Об этом сообщается на сайте партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Информация подтверждается данными на сайте ЦИК Украины.

В сообщении партии отмечается, что Надежда и Вера Савченко будут баллотироваться в избирательных округах Донецкой области (№51 и №45 соответственно). Всего партия Надежды Савченко выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах в Донецкой, Киевской и Черкасской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады во время инаугурации 20 мая. Это решение он объяснил низким уровнем доверия граждан к депутатам. Выборы в парламент состоятся 21 июля.

Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года по обвинению в попытке теракта в здании парламента. В апреле суд Киевской области не продлил ее арест и Савченко освободили из-под стражи.