Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Прокуратура отмечает, что он должен будет прийти на судебное заседание 7 мая.

Ранее суд не назначил Рубану меру пресечения, поэтому он мог свободно передвигаться по территории Украины и выезжать за ее пределы. Журналисты «Украинской правды» обратились за комментариями к адвокату подозреваемого и в Государственную пограничную службу.

Рубана вместе с депутатом Надеждой Савченко подозревают в попытках устроить несколько терактов в Киеве. Оба были арестованы. Генпрокурор Юрий Луценко настаивает, что Савченко и Рубан планировали нападение с целью покушения на жизнь высших руководителей Украины, включая президента Петра Порошенко. В середине апреля суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи.