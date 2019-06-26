Законопроект о послаблениях в УК для бизнеса вернули автору

Законопроект о выводе правонарушений в области бизнеса из-под ст. 210 УК РФ вернули его автору, внефракционному депутату Рифату Шайхутдинову, из-за отсутствия отзывов. Об этом ТАСС рассказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом (ни отзыва правительства, ни отзыва Верховного суда), предлагаю его [законопроект] просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его пиар-акция удалась», — сказал Крашенинников. На заседании комитета при этом поддержали инициативу.

Председатель партии «Гражданская платформа» Шайхутдинов внес законопроект на рассмотрение 24 июня. Он предложил запретить дополнительную квалификацию правонарушений по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) для подозреваемых или обвиняемых в сфере предпринимательства.

В пояснительной записке к проекту предлагалось также не распространять действие закона на преступления по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, присвоение или растрату, незаконное предпринимательство и другие.