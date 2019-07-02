Путин дал 27 поручений по итогам прямой линии

Президент отреагировал на ряд вопросов, заданных 20 июня во время прямой линии, и поручил правительству и другим органам власти заняться их решением

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин дал 27 поручений различным органам власти по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019 года. Список поручений размещен на сайте Кремля.

Важнейшие из поручений адресованы правительству страны, ответственность за их исполнение возложена лично на премьер-министра Дмитрия Медведева либо первого вице-премьера и главу Минфина Антона Силуанова.

В частности, правительство должно обеспечить внесение в законодательство России (до 1 октября 2019 года) поправок, позволяющих начать с 1 января 2020 года ежемесячную выплату лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, пособий в размере прожиточного минимума в регионе их проживания (сейчас размер такого пособия составляет всего 50 руб.).