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Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Путин дал 27 поручений по итогам прямой линии
Президент отреагировал на ряд вопросов, заданных 20 июня во время прямой линии, и поручил правительству и другим органам власти заняться их решением
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин дал 27 поручений различным органам власти по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019 года. Список поручений размещен на сайте Кремля.

Важнейшие из поручений адресованы правительству страны, ответственность за их исполнение возложена лично на премьер-министра Дмитрия Медведева либо первого вице-премьера и главу Минфина Антона Силуанова.

Фотогалерея 
Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея

В частности, правительство должно обеспечить внесение в законодательство России (до 1 октября 2019 года) поправок, позволяющих начать с 1 января 2020 года ежемесячную выплату лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, пособий в размере прожиточного минимума в регионе их проживания (сейчас размер такого пособия составляет всего 50 руб.).

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Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

Кроме того, кабмину поручено добиться внесения в законодательство поправок, предусматривающих предоставление компаниям, строящим объекты социальной инфраструктуры, налоговых льгот, а также возможность назначения родственников недееспособных и помещенных под надзор в медучреждения лиц их опекунами.

Также правительству предписано:

  • создать механизм сглаживания колебаний цен на авиационный керосин, чтобы его стоимость на внутрироссийском рынке росла не быстрее инфляции;
  • обеспечить повышение размера зарплат сотрудников пожарной охраны МЧС в 2019 году до 24 тыс. руб. в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. руб.;
  • представить предложения о мерах по повышению безопасности «критической информационной инфраструктуры» за счет перехода на российское программное обеспечение;
  • представить предложения о софинансировании федеральным бюджетом расходов регионов Сибири и Урала по выплате пособий семьям, в которых родился третий или более ребенок;
  • принять меры, направленные на устранение нарушений в сфере выплаты заработной платы;
  • добиться принятия закона, в соответствии с которым статус ветерана боевых действий смогут получить ополченцы, принимавшие участие в контртеррористической операции в Дагестане в 1999 году.

Ряд поручений адресован также отдельным министерствам и ведомствам. Так, Минсельхозу поручено представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания, Минобороны и Минкультуры — рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных, Федеральной антимонопольной службе — отслеживать обоснованность повышения тарифов на вывоз мусора, МВД — изучить целесообразность предоставления дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, и при необходимости внести предложения о них.

Общество
Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

Кроме того, МВД совместно с Минздравом поручено проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ и «при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности».

Генпрокуратура совместно с СК, МВД и ФСБ должна принять меры по повышению контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а вместе с Верховным судом — внести предложения по устранению «причин и условий» необоснованного взятия под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Главаv регионов России поручено обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов качественной питьевой водой, своевременную закупку лекарств для льготников и предоставление медикам жилья.

Автор: Евгений Калюков
Теги: поручения президента, прямая линия
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