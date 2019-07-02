Путин дал 27 поручений по итогам прямой линии

Кроме того, кабмину поручено добиться внесения в законодательство поправок, предусматривающих предоставление компаниям, строящим объекты социальной инфраструктуры, налоговых льгот, а также возможность назначения родственников недееспособных и помещенных под надзор в медучреждения лиц их опекунами.
Также правительству предписано:
- создать механизм сглаживания колебаний цен на авиационный керосин, чтобы его стоимость на внутрироссийском рынке росла не быстрее инфляции;
- обеспечить повышение размера зарплат сотрудников пожарной охраны МЧС в 2019 году до 24 тыс. руб. в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. руб.;
- представить предложения о мерах по повышению безопасности «критической информационной инфраструктуры» за счет перехода на российское программное обеспечение;
- представить предложения о софинансировании федеральным бюджетом расходов регионов Сибири и Урала по выплате пособий семьям, в которых родился третий или более ребенок;
- принять меры, направленные на устранение нарушений в сфере выплаты заработной платы;
- добиться принятия закона, в соответствии с которым статус ветерана боевых действий смогут получить ополченцы, принимавшие участие в контртеррористической операции в Дагестане в 1999 году.
Ряд поручений адресован также отдельным министерствам и ведомствам. Так, Минсельхозу поручено представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания, Минобороны и Минкультуры — рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных, Федеральной антимонопольной службе — отслеживать обоснованность повышения тарифов на вывоз мусора, МВД — изучить целесообразность предоставления дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, и при необходимости внести предложения о них.
Кроме того, МВД совместно с Минздравом поручено проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ и «при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности».
Генпрокуратура совместно с СК, МВД и ФСБ должна принять меры по повышению контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а вместе с Верховным судом — внести предложения по устранению «причин и условий» необоснованного взятия под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Главаv регионов России поручено обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов качественной питьевой водой, своевременную закупку лекарств для льготников и предоставление медикам жилья.