Саудовский принц заявил о плане вывести Saudi Aramco на биржу к 2021 году

Первые акции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco разместят на бирже к началу 2021 года. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд, передает Bloomberg.
«Я верю, что это произойдет в конце 2020 года или в начале 2021 года», — рассказал принц в интервью в королевском дворце в Эр-Рияде.
По словам Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, он рассчитывает, что в ходе IPO компанию могут оценить более чем в $2 трлн. О причине задержки листинга принц не рассказал.
Ранее, в конце августа, стало известно, что Эр-Рияд не стал проводить IPO Saudi Aramco по решению короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда. Это решение он принял после встречи с членами семьи, банкирами и старшими руководителями нефтяных компаний, которые убедили его, что IPO Aramco негативно скажется на Саудовской Аравии. Более того, это решение должно было сдержать власть наследного принца.