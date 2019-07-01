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Преследование Ивана Голунова ,  
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Дело Ивана Голунова передали в СКР
До этого уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков находилось у прокуратуры Москвы и Генпрокуратуры
Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генпрокуратура передала в Следственный комитет уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому обвиняемым проходил спецкор «Медузы» Иван Голунов. Об этом адвокат Сергей Бадамшин рассказал РБК.

Почти две недели назад, 21 июня, МВД сообщило, что нашло нарушения в работе полицейских из УВД по ЗАО Москвы, которые задерживали журналиста. Какие именно — не уточнялось. Тогда же силовики указали, что в ближайшее время планируют направить дело в прокуратуру, а после этого — передать в СКР.

Фотогалерея 
Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж

В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.

Политика
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Известно об этом стало только на следующий день, поскольку полицейские не дали ему возможности связаться с родными и близкими, что положено в таких ситуациях по закону. Полицейские заявили, что обнаружили у него наркотики. Журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подкинули. Голунову предъявили обвинение в сбыте наркотиков, а позже Никулинский суд Москвы поместил его под домашний арест. Журналист высказывал уверенность, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. В суде он сообщил, как во время работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в Москве ему поступали угрозы.

Общество
Путин назвал произволом дело против Голунова

Спустя несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его причастности.

Авторы: Анна Трунина, Максим Солопов
Теги: Иван Голунов, Следственный комитет России
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