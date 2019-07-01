Дело Ивана Голунова передали в СКР

До этого уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков находилось у прокуратуры Москвы и Генпрокуратуры

Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генпрокуратура передала в Следственный комитет уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому обвиняемым проходил спецкор «Медузы» Иван Голунов. Об этом адвокат Сергей Бадамшин рассказал РБК.

Почти две недели назад, 21 июня, МВД сообщило, что нашло нарушения в работе полицейских из УВД по ЗАО Москвы, которые задерживали журналиста. Какие именно — не уточнялось. Тогда же силовики указали, что в ближайшее время планируют направить дело в прокуратуру, а после этого — передать в СКР.

В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.