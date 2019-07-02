Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ

НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске. Об этом сообщил глава российской компании Леонид Михельсон, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем их участие в перевалках в том или ином виде — как на Камчатке, так и в Мурманске», — сказал он. Михельсон также не исключил проведения переговоров с JBIC (Japan Bank for International Cooperation) или другими японскими банками о финансировании «Арктик СПГ-2» и перевалочных комплексов.

Глава НОВАТЭКа рассказал, что консорциум Mitsui и JOGMEC, с которым компания договорилась о покупке 10% проекта «Арктик СПГ-2», может привлечь в свою долю третьего партнера в течение ближайших 9 месяцев. «На текущую дату они могут привлечь несколько компаний из топа японского бизнеса из согласованного списка», — сказал он.