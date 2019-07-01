Mitsui начала переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ-2»

Mitsui начала переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ-2»

Японская компания Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi об ее присоединении к 10-процентной доле первой в проекте по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», подконтрольному НОВАТЭКу. Об этом сообщил Bloomberg. ТАСС подтвердили информацию в Mitsui.

Там отметили, что переговоры ведутся лишь по поводу присоединения Mitsubishi к доле консорциума Mitsui & Co и Jogmec. Однако, если компания захочет вести прямой диалог с НОВАТЭКом, «это будет ее решение».

Рамочное соглашение об инвестициях в СПГ-проект консорциум подписал еще 7 июня на Петербургском экономическом форуме. Два дня назад компании сообщили о покупке 10% в «Арктик СПГ-2». Консорциум Mitsui & Co и Jogmec стал четвертым акционером проекта. До этого в него инвестировали французская Total и китайские корпорации CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC (каждая также получила по 10%).

По проекту «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК планирует построить завод по сжижению природного газа (три очереди мощностью 6,6 млн т в год каждая), добытого на Ямале (месторождение Утреннее). По российской классификации запасы месторождения оцениваются в 1,978 трлн куб. м природного газа и 105 млн т жидких углеводородов.