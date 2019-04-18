Total купит по 10% в СПГ-терминалах НОВАТЭКА на Камчатке и в Мурманске

Total купит по 10% в СПГ-терминалах НОВАТЭКА на Камчатке и в Мурманске

Компания Total войдет в доли проектов НОВАТЭКа по строительству терминалов для перевалки СПГ в Мурманске и на Камчатке, заявил глава Total Патрик Пуянне. Ранее Total вошла в долю другого проекта компании — «Арктик СПГ-2»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Total намерена купить по 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, которые планирует строить НОВАТЭК. Об этом журналистам рассказал глава французской компании Патрик Пуянне, сообщает ТАСС

«Мы инвестируем в «Арктик СПГ-2». Но также мы будем инвестировать в проекты НОВАТЭКа в Мурманске и на Камчатке», — сказаял Пуянне, отметив, что «и там, и там» компания намерена приобрести доли по 10%.

По словам Пуянне, это часть соглашения Total c НОВАТЭКом.

РБК направил запросы в пресс-службы Total и НОВАТЭКа.

В начале марта компании закрыли сделку по передаче французской компании 10-процентной доли в проекте по добыче и производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2».