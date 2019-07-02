Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года

Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает министерство курортов и туризма республики. 200 тыс. туристов приехали с Украины, отметил глава республики Сергей Аксенов в своем Facebook.

По данным ведомства, доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту, составляет 57% (около 760 тыс. машин, в том числе 12,6 тыс. автобусов). Кроме того, 202,7 тыс. туристов из общего потока составляют граждане Украины.

Средняя загрузка отелей и санаториев достигла 70%. Так, на 1 июля в Бахчисарайском районе поток оценивают в 90%, в Евпатории — 84%, Саках — 83%, Алуште — 82%, Ленинском районе — 75%.

«Сейчас нашей задачей является четкое координирование работы всех ведомств и администраций курортных регионов, организация безопасного и комфортного отдыха гостей Крыма», — заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.