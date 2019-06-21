Крымские пограничники сообщили о росте числа туристов с Украины

С наступлением летнего сезона поток туристов в Крым значительно увеличился, пограничники вынужденно увеличили пропускную способность переходов на границе с Украиной. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского пограничного управления ФСБ.

«Учитывая, что наибольшее число пересекающих госграницу приходится на предпраздничные, предвыходные и выходные дни, Пограничным управлением приняты дополнительные меры по осуществлению пропуска граждан и транспортных средств. В частности, задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление», — рассказали в ведомстве.

Ежесуточно пограничники оформляют около 11 тыс. человек, границу каждый день пересекают до 1,5 тыс. автомобилей. При этом в конце мая пограничники прогнозировали поток туристов на уровне почти в два раза меньшем — 6 тыс. человек в сутки.

В 2018 году Крым посетили более 1 млн туристов с Украины. Всего полуостров в прошлом году посетили 6,1 млн человек, сообщал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.