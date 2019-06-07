В команде Зеленского заявили о планах уволить глав четырех ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует внести в Верховную раду Украины представление на увольнение генерального прокурора страны Юрия Луценко. Кроме того, он предложит повторно уволить глав МИД, Минобороны и Службы безопасности, сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» представитель украинского президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он также отметил, что продолжаются переговоры относительно новых кандидатур на эти места. Однако имена возможных кандидатов представитель украинского президента называть отказался, сообщает телеканал ТСН.

Проекты постановлений Зеленского об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел Украины, Степана Полторака с поста министра обороны Украины и Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины были зарегистрированы парламенте 30 мая. Однако 6 июня Рада отказалась их отправлять в отставку. Все трое относятся к так называемой президентской квоте. Это значит, что право предлагать кандидатов на эти должности есть только у президента.

20 мая, во время церемонии инаугурации, Владимир Зеленский, выступая с речью в Верховной раде, попросил украинский парламент уволить генерального прокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака, который находился на этой должности с октября 2014 года. Позже министр обороны написал заявление об отставке.