В команде Зеленского заявили о планах уволить глав четырех ведомств

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,09 -0,31 EUR Бирж. 73,34 -0,04 Brent 60,45 +0,43% USD Нал. 65,71 64,58 EUR Нал. 74,10 72,39 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1268 +0,0048 BTC/USD Бирж. 7 724,68 -64,72 IMOEX 2 728,25 +0,98% RTSI 1 319,85 +1,27% DJIA 25 720,66 +0,71% Nasdaq 7 615,55 +0,53%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+4,41%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+4,41%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 06 июн, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 06 июн, 12:20
РУСАДА ответила на сообщения о незаконной работе отстраненных тренеров Спорт, 02:16 В команде Зеленского заявили о планах уволить глав четырех ведомств Политика, 01:58 Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17 Общество, 01:27 Захарова предложила Зеленскому послать всей Украине сигнал о мире Политика, 01:15 Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей Общество, 01:06 Сборная Голландии победила Англию в полуфинале Лиги наций Спорт, 00:24 Следствие заявило о задержании организатора убийства Шабтая Калмановича Общество, 00:07 МЭР пояснило сообщения о «запрете» общаться с журналистом из США Общество, 00:01 Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Общество, 06 июн, 23:44 Греф счел вполне возможным запрет США на операции с госдолгом России Финансы, 06 июн, 23:29 RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь Общество, 06 июн, 23:10 Магазины «Перекресток» и «Карусель» будут принимать пластиковые бутылки Бизнес, 06 июн, 22:43 Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора» Политика, 06 июн, 22:36 Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Политика, 06 июн, 22:22
Политика ,  
0 
В команде Зеленского заявили о планах уволить глав четырех ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует внести в Верховную раду Украины представление на увольнение генерального прокурора страны Юрия Луценко. Кроме того, он предложит повторно уволить глав МИД, Минобороны и Службы безопасности, сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» представитель украинского президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он также отметил, что продолжаются переговоры относительно новых кандидатур на эти места. Однако имена возможных кандидатов представитель украинского президента называть отказался, сообщает телеканал ТСН.

Политика
Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента

Проекты постановлений Зеленского об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел Украины, Степана Полторака с поста министра обороны Украины и Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины были зарегистрированы парламенте 30 мая. Однако 6 июня Рада отказалась их отправлять в отставку. Все трое относятся к так называемой президентской квоте. Это значит, что право предлагать кандидатов на эти должности есть только у президента. 

20 мая, во время церемонии инаугурации, Владимир Зеленский, выступая с речью в Верховной раде, попросил украинский парламент уволить генерального прокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака, который находился на этой должности с октября 2014 года. Позже министр обороны написал заявление об отставке.

Теги: Владимир Зеленский, увольнение
Материалы по теме
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter