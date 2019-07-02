Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы ПРО

Минобороны России опубликовало в своем Twitter-аккаунте видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

Пуск был проведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) ВКС на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета поразила условную цель и «подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу», заявил ранее журналистам полковник Павел Кузьмин.

В ведомстве не уточнили название ракеты, но отметили, что система ПРО состоит на вооружении и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.