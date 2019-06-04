Минобороны отчиталось об испытаниях новой ракеты для систем ПРО

Минобороны отчиталось об испытаниях новой ракеты для систем ПРО

Минобороны успешно испытало новую ракету для систем ПРО. Ракету запустили на полигоне в Казахстане, она успешно поразила условную цель.

Фото: РИА Новости

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно прошли испытания новой ракеты российской системы ПРО, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщили в министерстве.

В Минобороны не уточнили название ракеты, но добавили, что система ПРО, с которой ее запускали, стоит на вооружении.

По словам замкомандира соединения противоракетной обороны ВСК России полковник Владимир Сергиенко, ракета «подтвердила заложенные характеристики» и точно поразила условную цель.