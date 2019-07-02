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ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, испытания проводились в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин подтвердил, что по итогам испытаний ракета «подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью». В Минобороны не стали уточнять название ракеты, однако добавили, что система ПРО, с которой ее запускали, стоит на вооружении.

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Минобороны показало видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Ранее аналогичные испытания прошли в начале июня текущего года. 

Согласно материалам с сайта госзакупок, в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Сармат», трех МБР «Ярс» и четырех МБР «Тополь».

Теги: Минобороны России, запуск ракет, система ПРО, ВКС России
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